因粉丝热烈响应 迪玛希线上演唱会将重播

哈通社/努尔苏丹/1月20日--据迪玛希官网消息，迪玛希·库达依别尔艮的首场线上个人演唱会“DIMASH DIGITAL SHOW”给粉丝留下了深刻的印象。由于Dears的热烈响应，该节目将于1月31日努尔苏丹时间20:00时再次播出。

TIXR流媒体平台将重播“DIMASH DIGITAL SHOW”演唱会，迪玛希粉丝将可再次通过在线聊天的方式进行交流。

已购买过门票的粉丝无需再次购买，粉丝可用现有的门票享受安可表演。还未购票的观众可在1月31日之前购买。

此外，1月31日努尔苏丹时间22:30时，在“DIMASH DIGITAL SHOW”个人演唱会播出后，将举行期待已久的“Post-Show Q&A session”（秀后问答环节）直播活动。在直播活动期间，粉丝们将有机会与迪玛希见面，问他提出问题，分享他们对线上个人演唱会的印象，以及了解艺术家未来的计划。

根据早前报道，迪玛希·库达依别尔艮的首场线上个人演唱会聚集了来自一百多个国家的观众。这场名为“DIMASH DIGITAL SHOW”的演唱会，系歌手在新冠全球大流行爆发以后举办的首场线上模式的个人演唱会。昨日，美国总统乔·拜登就职典礼庆祝周大型活动正式开幕。 哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达依别尔艮受邀出席了庆祝周的开幕仪式，并登台演唱了哈萨克歌曲《萨玛勒山》。根据传统，此次活动由国际友好城市（Sister Cities International）组织举办。受新冠全球大流行影响，今年的活动改为线上模式。

【编译：阿拉依】



