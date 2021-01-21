政府总理对突厥斯坦市进行工作视察

哈通社/突厥斯坦/1月21日--据哈萨克斯坦政府总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明21日对突厥斯坦市进行工作视察，视察了该市的基础设施建设进度。

政府总理熟悉了一系列投资项目的实施进度，其中包括旅游综合体“Caravanserai”、一家根据国际JCI标准建造的配备有570张病床的综合医院（计划于2022年夏季投入使用）、哈萨克戏剧剧院、地区科学通用图书馆、首任总统公园和植物园。

总理还参观了投入运营的汉普顿酒店和国际旅游大学。

总理就该地区的社会经济发展和突厥语国家合作委员会首脑峰会的筹备工作举行了会议，该峰会定于今年春天在突厥斯坦市举行。

在政府总理出席的情况下，突厥斯坦州政府与乌兹别克斯坦公司“Artel Electronics”、“Orbis Kazakhstan”有限责任公司签署了合作协议。该文件规定在突厥斯坦州建造用于生产厨房炉灶和电热水器的工厂。产能为每年100万台设备。计划的投资额为360亿坚戈。该企业将创造2100个新的就业岗位。

2020年，突厥斯坦市的固定资产投资与2019年相比增长3.8倍，达到3676亿坚戈。投资的主要份额用于旅游、物流和房地产。2020年，突厥斯坦州的固定资产投资达到7033亿坚戈（同比增长60％）。建筑工程量增长了65.8％，产值达到2999亿坚戈。在投资增长和地区生产总值增长方面，突厥斯坦州处于全国领先地位。

【编译：阿拉依】



