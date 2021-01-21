托卡耶夫总统向俄罗斯驻哈大使授予二级友谊勋章

哈通社/努尔苏丹/1月21日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日向俄罗斯驻哈萨克斯坦特命全权大使阿列克谢·波洛达夫金授予二级“友谊”勋章。

颁奖仪式上，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指出，他向俄罗斯联邦大使阿列克谢·波洛达夫金颁发了二级“友谊 ” 勋章，以表彰他对加强两国之间的盟国关系，以及友谊与合作做出的重大贡献。

“您是外交界众所周知的国际关系专家。 作为俄罗斯联邦驻哈萨克斯坦的特命全权大使，您为确保两国之间友谊的稳定和永恒做出了巨大努力，感谢您出色完成的大量工作。您最近还庆祝了个人生活中的重要事件， 这是一个美好的纪念。 该奖项也是为了纪念这一重大事件而颁发的。”总统说道。

阿列克谢·波洛达夫金向托卡耶夫总统就其高度赞赏表示了感谢。“我认为这个奖章是对我本人，以及在哈萨克斯坦工作的所有俄罗斯外交官和领事馆同事对两国关系发展所做的贡献的赞赏。尊敬的哈斯穆-卓玛尔特·科梅尔吾勒，我有信心会继续尽一切努力，将我们的联盟和合作关系进一步提升到更高的水平。 ”

【编译：阿依波塔】