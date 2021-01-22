《禁止核武器条约》生效 哈萨克斯坦外交部发表声明

哈通社/努尔苏丹/1月22日-- 哈萨克斯坦外交部22日发表声明称，哈萨克斯坦赞同《禁止核武器条约》的生效。

消息称，于2017年7月7日在122个联合国会员国的支持下通过的该条约，是朝着彻底消除核武器迈出的重要一步。

哈萨克斯坦从世界第四大核武器库的持有者到核裁军和核不扩散领域的领头国，一直在积极参与《禁止核武器条约》谈判。

哈萨克斯坦为支持《禁止核武器条约》而采取的一贯行动均基于外交政策的优先事项，以及哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的建立无核化世界重要历史举措。

填补国际法中的重大空白，具有法律约束力的关于核武器和不扩散问题的多边协定于塞米巴拉金斯克核试验场关闭30周年之际生效。

这与今年的“纳扎尔巴耶夫无核世界与全球安全奖 ” 相吻合，该奖是8月29日禁止核试验国际日庆祝活动的一部分。

努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫关于关闭核试验场的历史性决定，推动了世界范围内的禁止核试验，为通过《全面禁止核试验条约》和在中亚建立无核武器区铺平了道路。

哈萨克斯坦作为全面彻底核裁军理念的坚定支持者，成为了2018年3月2日签署禁止核武器条约的第57个国家和2019年8月29日向联合国秘书处递交批准禁止核武器条约文件的第26个国家。

2019年7月3日，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署了《关于批准禁止核武器条约》哈萨克斯坦共和国法案。

托卡耶夫总统在联合国大会第74届会议上首次以总统身份发言时说，实现无核武器世界仍然是哈萨克斯坦的一大目标。“建立无核化世界——这是我国的一大目标。这项运动已经成为了哈萨克人民国民身份认同的重要组成部分，赋予了哈萨克斯坦在无核化运动前线奋斗的道德基础。 ”

哈萨克斯坦总统在2020年9月联合国大会周年会议上强调，在大流行的背景下，核不扩散和裁军危机仍然是一个严峻的挑战，“核不扩散制度的侵蚀使我们所有人处于脆弱和危险的境地。 ”

在这方面，哈萨克斯坦共和国首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫提出的成立无核世界全球领导人联盟倡议仍然很重要。

联合国成立100周年之际，即2045年，哈萨克斯坦在强调普及《禁止核武器条约》的重要性的同时，呼吁各国加入该条约，以消除地球上的核武器。

【编译：阿依波塔】