哈萨克斯坦将为海外哈萨克族裔学习哈语提供帮助

哈通社/努尔苏丹/1月25日 – 哈萨克斯坦正在讨论为海外哈萨克族裔在学习哈语方面提供帮助的具体方案。

哈萨克斯坦非盈利性组织«同胞基金»日前同哈萨克斯坦«语言宝库»国立科研中心举行了研讨会，就针对海外哈萨克族裔同胞在学习哈萨克语言和文字方面提供有效帮助的项目相关的问题进行讨论。

同胞基金副总裁玛高亚·萨尔巴索夫、项目协调员迪达尔·波拉特、«语言宝库»中心技术部门负责人索菲亚·沃玛洛娃、总经理努尔詹·赛森别克以及两个机构的其他代表等出席会议。

该项目的主要目的，是为了帮助海外哈萨克族裔学习母语，保存文化，增加哈萨克语言和文字在海外的影响力。

根据计划，哈国同胞基金会将通过同时开展3个子项目，着力推动这一工作。这三个子项目分别是：«阿拜学院»平台、哈萨克语网络在线教育培训班、哈萨克语线下课程。«语言宝库»中心将为相关项目的实施提供技术支持。

所有参加相关项目课程的海外学员，可通过Kaztest系统进行语言登记考试，并在通过后获得由哈国教育机构认证的语言登记证书。

11~18周岁的海外哈萨克族青少年在获得这一证书后，将有机会免费参加由世界哈萨克人大会和同胞基金共同组织的夏令营等国际性活动。

【编译：木合塔尔·木拉提】