对哈投资前十位国家中荷兰位居榜首

哈通社/努尔苏丹/1月25日--Ranking.kz发布了对哈萨克斯坦投资前十位的国家名单。 根据央行数据，2020年有两千多家新外国公司进入哈萨克斯坦市场。

上半年，由于冠状病毒大流行的经济影响，世界上的外国直接投资（FDI）与2019年上半年相比下降了49％。应当指出，所有主要类型的外国直接投资都在下降。世界各国采取的限制性措施阻碍了现有的投资项目，而严重的经济衰退迫使跨国公司重新考虑新的项目。

消息称，下降幅度最大的国家是发达国家，外国直接投资流入减少了75％，发展中国家的投资流入仅下降12％。总体而言， 2020年，全球FDI流入量的下降幅度约在30-40％之间。

疫情导致的经济危机负面影响并未绕过哈萨克斯坦。

由于客观原因，2020年前9个月，哈萨克斯坦的外国直接投资总额同比下降32.2％，约有126亿美元。

Ranking.kz在发布的调查报告中称，尽管发生全球危机，哈萨克斯坦仍是一个吸引外国投资的国家。独立以来，流入哈萨克斯坦的外国直接投资约为3500亿美元。在过去的五年中，哈萨克斯坦平均每年吸引约213亿美元的外国直接投资。世界各国因冠状病毒的 大流行强化隔离期间，哈萨克斯坦政府及时采取了相关措施。并吸引新了的投资者。2020年，哈萨克斯坦启动了价值13亿美元的25个大型投资项目，并创造3800多个工作岗位。

根据这项调查， 对哈萨克斯坦投资前十位的国家分别是荷兰、美国、瑞士、俄罗斯、英国、比利时、法国、中国、韩国和塞浦路斯。



【编译：阿依波塔】