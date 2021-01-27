卫生部介绍如何正确接种冠状病毒疫苗

哈通社/努尔苏丹/1月27日--哈萨克斯坦卫生部就冠状病毒疫苗的正确使用提出了建议。

哈萨克斯坦卫生部第一副部长马拉特·硕然诺夫在国家新闻发布中心举行的简报会上表示，卫生部针对疫苗的使用提出了以下建议：疫苗接种分两个阶段进行：首先接种剂量为0.5 ml的组分I，然后在21天后接种剂量为0.5 ml的组分II。

如果在第21天不能接种第二组分的疫苗，则可在随后的7天进行疫苗接种。 建议不要随意延长组分I和组分II的注射间隔，因为这可能会影响免疫反应的形成并导致疫苗接种效果降低。

该疫苗仅用于肌肉注射。严禁静脉注射药物！

将疫苗注射到上臂三角肌中，如果不能注射到三角肌，则将药物注射到股外侧肌中。

在接种疫苗之前，将装有疫苗的小瓶保持在室温直至完全融化（3毫升小瓶的大约解冻时间为3-5分钟，具体取决于环境温度）。瓶中不允许含有冰夹杂物。

使用带有针头的自毁式一次性注射器，取0.5 ml剂量用于接种疫苗。

不应使用瓶身标记受损或不完整，物理特性（浊度，染色）变化，储存不当或保质期过期的药物。

【编译：阿拉依】



