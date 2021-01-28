政府总理：现阶段首要任务是推动新冠疫苗接种

哈通社/努尔苏丹/1月28日 – 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明28日主持召开了新冠疫情防控跨部门联合委员会视频会议。

会上，卫生部部长阿列克谢·崔就去哪国卫生和流行病学情况、教育和科学部部长阿斯哈特·阿伊马汗别托夫就新冠疫苗生产情况、内务部部长尔兰·图尔古姆巴耶夫就隔离限行措施保障和监测情况等分别进行了汇报。

此外，北哈州、库斯塔奈州和阿克莫拉州州长也分别就当地的疫情形势等内容进行了阐述汇报。

会议指出，目前哈国新冠疫情形势较为严峻，根据疫情传播风险等级哈全国以进入红色区域，8个地区被列入了疫情红区。这些地区包括：努尔苏丹市和阿拉木图市、阿克莫拉州、阿特劳州、西哈州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、北哈州。

全国单日新增的新冠确诊病例平均数接近1500例，新冠肺炎传播指数为1.14。传染病专科医院的病床使用率已经达到了31%，康复病床使用率20%。

值得一提的是，由教科部直属的阿拉木图国立生物安全研究所研发的新冠疫苗QazCovid-in正在进行III期测试，该疫苗目前的有效性达到了96%。

目前，哈国正在对卫星五号疫苗进行质量认证，并计划于2月1日开始启动疫苗接种工作。

政府总理在会上对教科部下达了指示，要求该部确保QazCovid-in在疫苗在生物安全研究所的相关试验，以及在制定制药厂进行的试验性生产工作的顺利实施。

总理还要求各地必须在2月1日前，完成疫苗存储、运输设备的采购和发放工作，并妥善安排好疫苗接种点的设置。

根据安排，新闻部应协同卫生部，对公众开展新冠疫苗接种的宣传解释工作，并与内务部协同，做好打击发布涉新冠疫情假新闻和谣言的工作。

政府总理强调指出，在防疫工作中，必须严格重视所有防疫人员的个人健康保障问题。

«保障疫苗的有序生产，推动对国民的疫苗接种工作，将是本阶段政府在卫生领域的首要任务。»阿斯哈尔·马明总结说。

【编译：木合塔尔·木拉提】