已推出的多种新冠疫苗 世界各国选择如何

哈通社/努尔苏丹/1月29日 -- 世界各国目前都主要选择哪种新冠疫苗开展接种工作？

哈萨克斯坦卫生部卫生和流行病学检测委员会疫苗控制办公室负责人努尔沙依·阿泽穆巴耶娃在29日召开的有关新冠疫苗接种工作新闻发布会上，针对记者关于这一问题的提问进行了解答。

在通过Zoom系统举行的在线新闻发布会上，努尔沙依·阿泽穆巴耶娃说：«加拿大、美国、日本和韩国选择了由美国莫德纳（Moderna）制药公司开发的新冠疫苗。此外，由美国辉瑞（Pfizer）制药有限公司和德国生物科技公司（BioNTech）联合开发的新冠疫苗，被包括美国、加拿大、欧盟国家、阿根廷、墨西哥、沙特、巴林等国购买。而英国、印度和阿根廷还购买了由阿斯特捷利康(AstraZeneca, AZ)和牛津大学(Oxford University)联合研发的疫苗。由俄罗斯研发的卫星五号疫苗，使用国家包括白俄罗斯、玻利维亚、阿根廷、阿尔及利亚、塞尔维亚等。截至目前，全球已有100万人接种了俄罗斯疫苗。»

此外，阿联酋选择从中国购买该国生产的疫苗。

«截至1月20日，全球共有4689万人接种了新冠疫苗，其中，美国1570万人，中国1500万人，英国500万人，以色列300万人，阿联酋210万人。»她说。

【编译：木合塔尔·木拉提】