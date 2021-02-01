首席卫生医师完成新冠疫苗注射

哈通社/努尔苏丹/2月1日 – 哈萨克斯坦首席卫生医师、卫生部副部长叶尔兰·基亚索夫2月1日早晨在首都努尔苏丹市立第6医院完成了新冠疫苗的注射接种。

与他同时完成疫苗注射的还有卫生部副部长阿扎尔·吉尼亚特。

两位副部长均接种了俄罗斯研发的卫星五号疫苗。

进行注射前，两位副部长接受了相应的检测，并在完成接种后在观察区等待了30分钟。

阿扎尔·吉尼亚特在接受记者采访时表示，疫苗是防范疾病传播的有效工具。他强调，在全球各国当中，哈萨克斯坦是最早启动疫苗接种程序的国家之一。

«无论是俄罗斯疫苗还是哈萨克斯坦疫苗，其最终目的都是让人们产生针对冠状病毒的抵抗力。我在接种疫苗的前后，都没有任何怀疑和犹豫。我是一名医生，对疫苗的效果和可能的不良反应都有了解。» 阿扎尔·吉尼亚特。

哈萨克斯坦于2月1日开始全面启动新冠疫苗的全民接种工作。疫苗的注射基于公民自愿。

首批接种疫苗为俄罗斯提供及哈萨克斯坦根据许可协议自行生产的卫星五号新冠疫苗。从4月开始，哈国自行研发的疫苗QazCovid-In也将开放接种服务。

【编译：木合塔尔·木拉提】