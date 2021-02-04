首任总统：需要保持多年来建立的优先事项和外交政策平衡

哈通社/努尔苏丹/2月4日-- 哈萨克斯坦首任总统、安全会议主席努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在3日召开的安全会议例行会议上表示，即使是发达国家，也在出现社会与精英的分裂。

首任总统表示，会议有两个重点主题。其一是，2021-2025年国家安全战略主要方向和。作为一个国家，哈萨克斯坦已经到了一个转折点。 这些变化是由冠状病毒大流行引起的，根据世界经济论坛的预测，其影响可能持续数十年。 由于大流行，世界进入了一个新时代。 因此，哈萨克斯坦也在面临着完全不同的挑战。

“观察周围国家正在发生事情，我们看到了后苏联时期的大规模动荡，中亚各主要国家和地区之间的战争。周围的局势也不稳定。即使在发达国家，我们也看到了社会与精英的分裂。根据专家的推测，世界正在朝着新的两极分化迈进。实际上，我们正在回到意识形态冷战。在这种情况下，我们需要清楚地了解如何保持多年来建立的优先事项和外交政策平衡。 ” 他说。

根据早前报道，哈萨克斯坦首任总统、安全会议主席努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫3日主持召开了安全会议例行会议。

【编译：阿依波塔】