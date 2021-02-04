政府总理召开阿拉木图市社会经济发展问题工作会议

哈通社/努尔苏丹/2月4日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明4日对阿拉木图市进行的工作视察框架下，召开阿拉木图市社会经济发展问题工作会议。

阿拉木图市市长巴赫特詹·萨金塔耶夫和副市长做出工作汇报。

副总理阿里汗·斯马伊洛夫、战略规划和改革署署长海拉特•克里姆别托夫、国家经济部长阿塞特·伊尔哈利耶夫、能源部长努尔兰·诺海耶夫、生态、地质和自然资源部长马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫、贸易和一体化部部长巴赫特·苏勒坦 诺夫、卫生部长阿列克谢·催、工业和基础设施发展部第一副部长海尔别克·吾斯肯巴耶夫、财政部第一副部长别热克·硕勒潘库洛夫、文化和体育部副部长哈比多拉·阿布德热赫莫夫出席会议。

会议讨论了阿拉木图市的工程，交通和住房基础设施，教育和医疗卫生，商业和投资吸引力，环境保护和该市的气化工作等问题。

其中，对阿拉木图市的集聚发展和2020-2024年"新阿拉木图"综合计划的实施予以了高度关注。

政府总理表示，阿拉木图市作为占全国GDP五分之一的城市，是社会经济发展方面的领先地区之一。城市具有进一步发展的潜力，必须创造一切条件，增加就业机会，改善人民的生活水平，总体上发展阿拉木图市的基础设施和经济。

在这方面，总理指示确保所有计划中的项目的及时和高质量实施，并吸引投资，以进一步发展阿拉木图市。

根据2020年的结果，阿拉木图的工业生产量较2019年增长4.6％，达1.052万亿坚戈。其中，制造业增长6.9％（机械工程增长35.8％，制药业增长43.5％，造纸产量增长95.6 ％，轻工业增长5倍）。

同时，固定资产投资增长17.2％，达9712亿坚戈。建筑工程量为4027亿坚戈（增长10.6％），交付的住房面积超过240万平方米（增长14％）。

2021-2024年，阿拉木图将实施总价值达4.5万亿坚戈的201个投资项目，并新增3.54万个新工作岗位。今年计划实施价值为1879亿坚戈的92个项目，创造7000多个工作岗位。

工作视察框架下，政府总理了解了阿拉木图市住房基础设施的建设情况，并参观了包含IT、金融技术、在线购物、软件开发、网络安全、区块链、IT教育传播、媒体、自动化物流、人工智能、机器人技术等行业60多家公司的哈萨克斯坦和中亚最大的联合办公中心SmArt.Poin t。

【编译：阿依波塔】