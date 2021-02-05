哈萨克斯坦国防部长会见土耳其国防部副部长

哈通社/努尔苏丹/2月5日--据哈萨克斯坦国防部新闻处消息，哈萨克斯坦国防部代表与土耳其国防部代表讨论了购买各种类型的无人机并在哈萨克斯坦一家企业中进一步本地化其服务的问题。

哈萨克斯坦国防部部长努尔兰·耶尔梅克巴耶夫会见了土耳其国防部副部长穆辛·德雷。

目前，两国国防部门之间的合作是在训练部队和特种作战部队，使用侦察和攻击无人车辆的战术领域达成的协议框架内进行的。

在会见期间，哈国防部长指出，建立合资企业，在首任总统国立国防大学和土耳其军事教育机构中培训合格专家等军事技术合作非常重要。

哈萨克斯坦国防部副部长穆哈梅特詹·塔拉索夫与土耳其国防部副部长穆辛·德雷会晤期间讨论了与土耳其大型国防公司的合作问题。双方讨论了购置各种类型的无人机，并在哈萨克斯坦一家企业将其服务进一步本地化的问题，以及了解了土耳其企业生产的装甲武器的功能。

在土耳其代表团访问首任总统国立国防大学期间，讨论了军事教育领域的合作。来宾们了解了国立国防大学的教育基础以及大学的发展前景。

目前，哈萨克斯坦武装力量的26名学员和军官正在土耳其的军事教育机构接受培训。自1997年以来，已经有200多人接受了高等和研究生教育体系的培训，300人接受了课程培训。

【编译：阿拉依】



