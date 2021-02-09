参议院议长会见乌兹别克斯坦驻哈大使

哈通社/努尔苏丹/2月9日--哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫9日会见乌兹别克斯坦驻哈萨克斯坦特命全权大使萨伊迪克拉姆·尼亚孜霍扎耶夫。

会谈期间，双方就进一步加强议会间关系，以及经济、文化和人道主义合作问题进行了讨论。

阿什姆巴耶夫表示，乌兹别克斯坦是哈萨克斯坦在中亚的主要贸易伙伴。 “ 我们高度重视国家元首关于贸易、经济和跨境合作的协定。 与此同时，文化、人道主义、社会和其他领域的互利合作也正在迅速发展。 ”

于今年1月10日举行的马吉利斯（议会下院）和地方议会选举中，乌兹别克斯坦观察团积极参与了竞选活动，议长就其向该国大使表示了感谢，并强调指出了这一事件对国家进一步发展的重要性。

“竞选之前，在总统的倡议下通过了旨在使国家政治制度进一步现代化的一揽子政治改革。为了执行改革措施，对相关法案进行了修改和补充。在第七届议会的第一次会议上，总统宣布了社会发展、经济和政治领域的新举措。 ” 他说。

议长指出，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间的关系在各个领域都在迅速发展。整个中亚区域的经济发展、稳定与安全主要取决于哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间的密切和协调合作。

他还指出，参议员们正在计划积极开展今年的工作，以加强哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间的议会间合作。

【编译：阿依波塔】