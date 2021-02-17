政府总理视察奇姆肯特和突厥斯坦市的发展项目

哈通社/奇姆肯特/2月17日--据哈萨克斯坦政府总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明17日视察了奇姆肯特市和突厥斯坦市的运输、住房和社会文化基础设施建设，以及该地区工业和水能潜力的开发进度。

在奇姆肯特市视察期间，政府总理了解了该市国际机场新客运大楼的建设进度，该客运大楼每小时可容纳2000名乘客，计划于今年10月投入使用。总理还视察了库纳耶夫大道和雷斯库洛夫大街交汇处的建设，该交汇处计划于今年投入使用。

总理还访问了“Karlskrona LC AB”有限责任公司，该公司主要生产抽油机，管道配件和电气设备。之后，总理熟悉了奇姆肯特市居民小区的建设进度，该小区是投资方与奇姆肯特社会企业家公司共同拨款1990亿坚戈，以实施房屋建筑领域和教育领域的9个项目的框架内建设的。

今年1月，奇姆肯特市的工业产值达到544亿坚戈，比2020年同期增长9.6％。制造业保持稳定态势，自年初以来增长了10.6％。主要增长动力是药品（同比增长54.6％）、焦炭和石油产品生产（同比增长12.6％）、其他非金属产品（同比增长12.2％）、食品（同比增长7.2％）。建筑业产值增加了27.5％，达到15亿坚戈，投产住房3.26万平方米，是2020年同期的2.8倍。农业产值增长了8.8％，达到21亿坚戈。固定资本投资增至128亿坚戈，是2020年1月的2.7倍。

在2021-2025年期间，奇姆肯特市计划实施总价值为1.36万亿坚戈的123个投资项目，并创造11500个新的工作岗位。今年计划实施总价值为1129亿坚戈的61个项目，创造2300个就业机会。

在突厥斯坦市视察期间，总理了解了为消除突厥斯坦州灌溉水短缺和提高灌溉土地效率而进行的工作进展情况。这些项目的实施将使每年的用水量增加1.954亿立方米，并使农产品产值增加140亿坚戈。

政府总理视察了突厥斯坦市机场的改善工作，住房基础设施的建设，城市商业中心的发展，以及投资项目的实施情况。

【编译：阿拉依】



