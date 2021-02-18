国防部维和培训中心举行会议 讨论妇女维和人员对维和的贡献

哈通社/努尔苏丹/2月18日--哈萨克斯坦国防部维和培训中心代表17日与加拿大武官举行了一次会议，讨论女性军事人员参与联合国维和任务的作用。

在联合国安理会决议通过20周年之际，将通过世界各地的外交使团开展支持女性维和人员的运动。这项活动将于3月8日国际妇女节开始。

会议讨论了哈萨克斯坦女性维和人员对维护和平的贡献。

哈萨克斯坦维和培训中心负责人迪利亚·阿赫梅托娃上校指出，女性军事人员在维和任务中执行特殊的人道主义任务，她们同时也是«Female engagement team»团队的一部分，该团队与武装冲突中最脆弱的受害者类别合作。

通过联合国安理会第1325号决议、随后的决议以及在«以行动促维和»倡议下制订的《联合国维和行动共同承诺宣言》（《共同承诺宣言》），联合国呼吁让妇女在维和行动中发挥更大作用，贡献更多的力量，包括增加女性军警维和人员。

根据早前报道，来自哈萨克斯坦武装力量的四名妇女以参谋官和军事观察员的身份参加了联合国在西撒哈拉和黎巴嫩的维和任务。

【编译：阿拉依】