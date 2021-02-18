英国批准全球首例“人为”新冠感染研究

哈通社/伦敦/2月18日 —— 据德新社报道，英国商业、能源和工业战略部周三（２月１７日）在伦敦宣布，最多可达90名志愿者将被允许参加全球首个定向感染新冠病毒研究。

据报道，参加研究的志愿者年龄在18至30岁之间。

该项研究旨在明确感染所需的最低病毒数量，定向感染必须在 “可控环境”下进行，试验结果应有助于开发针对新冠的疫苗和药物。政府将拨款3360万英镑（3860万欧元），资助伦敦帝国理工学院和伦敦皇家自由医院合作开展这一研究。

第一阶段研究结束后，志愿者将被注射在临床试验中证明有效的新冠疫苗。帝国学院教授克里斯·邱（Chris Chiu）解释说，由此将能确定哪种疫苗最为有效。为确保志愿者的安全，受试期间，护理人员和医生将24小时待命。

国务秘书夸腾（Kwasi Kwarteng）表示，“我们虽在疫苗开发方面取得了非常积极的进展，但仍希望能找到最佳、最有效的疫苗，以供长期使用。”他指出，该项研究已获批准，有助于更快开发新的新冠疫苗。

英国是世界上受疫情打击最重的国家之一，迄今已有11.8万多人死亡。同时，它也是西方国家中第一个实施新冠疫苗接种的国家。

上周末，人口约6600万的英国实现了向大约1500万公民施打第一剂新冠疫苗的阶段性目标。至4月底，将又有1700万人获得第一次接种的机会，包括50岁以上的所有人。此外，还将开始实施必须的第二次接种。