哈通社/努尔苏丹/2月19日 -- 东哈州州长在当地政府工作会议中表示，2022年前，东哈州将启动两个大型油籽加工厂项目。现阶段，全哈葵花油加工厂由于缺乏原材料，产量仅达计划产能的30%，东哈州政府正在致力于解决这个问题，力求让加工厂有足够原材料达到设计产能。

东哈州州长达尼亚尔·阿赫梅托夫在他的Instagram上透露，今年该地区的油籽播种面积将增加3万公顷。同年，一个葵花籽加工厂项目将在塞梅市启动。2022年，另一家葵花籽加工厂将投入运营。此前有报道称，这两家工厂每天的设计生产能力将达到1000吨葵花籽/日。

据媒体报道，去年东哈州出口了大约10万吨葵花籽。州长达尼亚尔·阿赫梅托夫指示相关部门制定激励措施，限制葵花籽出口，增加当地工厂原材料供应。

今年，该地区预计将增加葵花籽产量5万吨，并将增加3万公顷葵花播种面积。

同时，东哈州州长呼吁国家机构参与解决葵花籽油工厂原材料短缺的问题。弄清楚如何提供每个加工行业的原材料。农业部不应该置身事外。

达尼亚尔·阿赫梅托夫还表示，2020年该地区的粮食产值达到1488亿坚戈。主要加工农产品包括葵花籽、肉类、牛奶、谷物。去年有21家企业生产1680万吨肉类。目前，还有3个项目正在实施中。到2024年，计划将肉制品加工量提高到9.4万吨。目前，各类肉类和禽肉加工的份额为5.73万吨。

此外，该地区还有25家牛奶加工企业。为了扩大产品范围，埃米尔乳业公司正在实施一个项目，为牛奶加工建设一个生产和物流综合设施，年生产能力为9万吨。