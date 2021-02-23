政府总理：哈萨克斯坦将为经济发展创造新的体制条件

哈通社/努尔苏丹/2月23日--哈萨克斯坦将为经济发展创造新的体制条件。政府总理阿斯哈尔·马明在23日召开的2021~2023年宏观经济政策措施协调协定政府工作会议上指出了这一点。

总理表示，该协议将确保政府与央行及金融市场监管和发展署的协调行动。 改善人民的生活水平是国家社会经济政策的优先事项。 它将结合货币、财政和结构性政策，以及金融部门的发展政策。

据其介绍，联合措施的执行将在三个方向上进行。

首先，增强宏观经济的稳定性框架下，将采取措施刺激商业活动，同时在低通胀，金融体系稳定和经济增长之间保持平衡。将继续努力逐步减少通货膨胀并将其保持在较低水平，这将有助于可持续的经济增长。

«金融市场发展计划的实施包括至2030年的金融部门发展概念的采纳，这是第二个方向。考虑到确保金融体系的稳定和经济增长的需要，将采取措施在金融机制的基础上大幅扩大银行对经济的贷款。»他说。

此外，第三个方向是，增加经济增长的长期潜力框架下，将刺激形成新的经济结构机制。

总理表示，将为经济的高质量和可持续发展创造一个全新的制度环境。 新的经济环境将提高人民的生活水平。

会上，政府成员对政府决议草案表示了一致赞同。

最后，总理下达工作指示，要求相关政府机构、央行与金融市场监管和发展署确保及时并高质量执行协议。

【编译：阿依波塔】