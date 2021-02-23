阿拜、阿尔-法拉比和江布尔诞辰纪念活动在安卡拉举行

哈通社/安卡拉/2月23日-- “大草原的伟大人物阿拜、法拉比和江布尔”诞辰纪念活动22日在土耳其安卡拉举行。

活动在哈萨克斯坦驻土耳其大使馆、国际突厥学院和欧亚作家联盟的支持下组织举行。

本次活动是2020年开始的世界第二导师阿尔-法拉比诞辰1150周年和伟大思想家阿拜诞辰175周年纪念活动的延续。 众所周知， 2021年是最伟大的吟游诗人江布尔·扎拜吾勒诞辰的175周年。

哈萨克斯坦驻土耳其特命全权大使阿布扎勒•萨帕尔别克吾勒表示，对于整个突厥世界来说，2021年将是重要的一年。将举行哈萨克斯坦独立30周年和哈萨克斯坦历史上的重大事件及伟大人物的纪念活动。

国际突厥科学院院长达尔汗•克德尔艾里在发表的讲话中表示，尽管受到全球大流行影响，但土耳其仍举行了大规模的阿拜诞辰175周年纪念活动，这是土耳其人民对哈萨克斯坦的极大尊重。

«阿赫梅特•亚萨维、苏丹 阿勒普·阿尔斯兰，哈吉贝克塔什、阿尔-法拉比，阿拜和江布尔作品都我们共同的精神财富。正是这些历史上的伟大人物在加强突厥世界的团结。»他说。

欧亚作家联盟主席亚克普·沃梅尔沃格鲁表示，托尼科克纪念碑的揭幕仪式与阿拜、法拉比和江布尔诞辰纪念活动同一天举行也是«好事成双»的象征。他表示，哈萨克斯坦作家穆尔扎泰·卓勒达斯别科夫在自己的《草原文学的伟大诗人江布尔》作品中，阐述了鄂尔浑碑铭与江布尔诗歌之间的连续性。

此外，国际突厥文化组织秘书都山·哈塞因诺夫表示，出席本次活动是一种荣幸。阿拜、阿尔法拉比和江布尔不仅是哈萨克族，更是突厥世界的重要人物，并表是将在2021年为江布尔诞辰纪念活动的组织和举行付出一切努力。

在隆重的讲话仪式之后，举行了哈萨克斯坦作家穆尔扎泰·卓勒达斯别科夫的《草原文学的伟大诗人江布尔》土耳其语译文版推介会。

【编译：阿依波塔】