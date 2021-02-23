疫苗接种显成效 英国公布解封路线图

哈通社/努尔苏丹/2月23日 -- 英国首相约翰逊公布逐步解封路线图，计划在6月中旬全面解除社交限制。

解封路线图将分为四个阶段，每个阶段的间隔期是五个星期。

首阶段的解封措施包括重开英格兰的所有学校和允许人们探访亲友。

其中，英格兰地区的民众可从下个月8日起，一组两人到公园等公共场所，疗养院可安排每名住院老人有一人探访。从下个月29日起，民众也可以参与最多六人或两个家庭的户外聚会。

英国是全球首个开展疫苗接种工作的国家，自去年12月以来，已有1700多万人接种了至少一剂疫苗，占当地成年人口的三分之一。英国政府表示，要在4月中旬为50岁以上的所有人提供第一剂疫苗，并在7月底前，为全国成年人注射第一剂疫苗，目标比之前设下的还要快上1个月。

英国公共卫生部的调查显示，已经接种由美国辉瑞和德国BioNTech联合开发的第一剂冠病疫苗的人，感染冠病的风险降低了70%以上，完成第二剂注射则把风险进一步降低到85%。此外，已经接种疫苗的人，即使染病也比较不可能住院或死亡。爱丁堡大学的研究人员发现，人们接种第一剂辉瑞疫苗四个星期后，染病住院的风险降低多达85%。如果接种的是英国自主研发的阿斯利康疫苗，住院风险也降低到94%。

英国上星期的单日新增病例约为1.1万，比去年12月高峰期时的超过8万例减少了许多。英国至今有超过12万人死于冠病，是全球死亡病例第五多的国家。



