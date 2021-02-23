政府副总理和卫生部长视察卡拉干达制药厂

哈通社/卡拉干达/2月23日--据哈萨克斯坦政府总理官网消息，哈萨克斯坦政府副总理耶尔阿勒·托合詹诺夫和哈萨克斯坦卫生部长阿列克谢·崔23日视察了卡拉干达制药厂，该厂正在生产卫星-V新冠疫苗，并向全国各地区供应疫苗。

政府副总理说：“按照国家元首的指示，已在最短的时间内完成了在国内制药厂的基础上建立疫苗工业生产的任务。今日，9万剂卫星-V新冠疫苗将运往哈萨克斯坦的所有地区。计划在2021年3月生产15万剂，从4月起产量将增加到60万剂。因此，我们将为国民提供足够数量的COVID-19疫苗。”

总体而言，在SK制药公司和俄罗斯直接投资基金（RDIF）之间达成的谅解协议框架内，计划提供超过200万剂疫苗，在疫苗通过所有阶段的试验后，数量或将增加到500万剂。

根据早前报道，2020年11月11日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京在电话交谈中讨论了在抗击大流行方面加强合作的计划，包括计划在哈萨克斯坦境内联合生产卫星-V新冠疫苗。

卫生部长表示：“哈萨克斯坦卫生部成立了一个工作组，其中包括哈萨克斯坦卫生部、俄罗斯直接投资基金会有关部门的负责人以及卡拉干达制药厂的专家。在很短的时间内，进行了技术转让、生产准备和人员培训。目前，我们正在开始在哈萨克斯坦全面生产卫星-V新冠疫苗。”

卡拉干达制药厂负责人谢尔盖·巴荣介绍说：“我们的任务是在很短的时间内在我们的生产基地生产俄罗斯卫星-V新冠疫苗。12月4日，哈萨克斯坦卫生部与生产该疫苗专有技术的所有者俄直接投资基金签署了一项合作协议，并且在12月13日，我们已经获得了用于生产疫苗的原料。”

【编译：阿拉依】