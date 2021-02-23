哈萨克斯坦将拍摄史诗影片《金帐汗国》

哈通社/努尔苏丹/2月23日 ——据国家电影支持中心新闻处消息，史诗巨作《金帐汗国》进入筹拍阶段。

消息称，第一准备阶段，由历史学家、知名编剧、文学和民族志研究家组成的工作小组正式成立。

国家电影支持中心主任耶塞特詹·阔斯巴耶夫表示，目前与好莱坞、俄罗斯和亚洲电影公司建立了联系，寻找合作伙伴和投资商。他指出，该影片将从之前拍摄的国产影片中吸取经验，将通过电影向国内外观众讲述金帐汗国的历史。

据悉，托卡耶夫总统年初公布的《主权独立高于一切》署名文章中指出，有必要针对外国读者撰写正确的哈萨克斯坦历史书籍，并将其翻译成多种语言予以出版和发行。这是向世界展示哈萨克人真实历史的最好途径。

文中，总统特别提及了我国近几年在文化领域的成就，包括《无畏一千勇士》、《托米利斯女王》、《哈萨克汗国》、《神鹰》等一系列优秀电影电视剧的成功推出及其在国际上取得的优异成绩。

总统强调指出，随着Netflix、HBO和其他大型国际电影公司进一步开始拓展亚洲市场，哈萨克斯坦文化领域工作者将有机会借助这些平台，制作出更多具有文化和艺术魅力的作品，并将之推广到全世界。

【编译：小穆】