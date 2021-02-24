哈萨克斯坦政府将着手提升最低工资标准

哈通社/努尔苏丹/2月24日 – 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明24日在接受马吉利斯（议会下院）质询时表示，政府已经制订了关于提升最低工资标准的计划路线图。

马明表示，根据《哈萨克斯坦共和国劳动法》相关规定，最低工资是劳动领域重要的社会标准之一，其设定不得低于最低生活标准水平线，并依法根据财政年度预算每年制定一次。

从2019年1月1日起，哈国最低工资标准已由28284坚戈提升至42500坚戈，增长了1.5倍。为此，共和国预算已拨款2590亿坚戈。

总理确信，这一变动对国民平均工资水平带来着正向影响。

总理强调指出，政府已经制订了有关提升最低工资标准的计划路线图。在该路线图框架下，将明确提高最低工资的主要方法和机制，并完善最低工资标准的计算方法。

总理指出，提升最低工资标准将增加共和国预算的附加支出，因此其设定过程中需要参考国民经济水平和国际预算的实际情况。政府目前正在开展研究，以评估最低工资上涨对国家宏观经济的影响。在这一研究结果的基础上，政府将推行旨在提升国民生活水平的相关措施。

【编译：木合塔尔·木拉提】