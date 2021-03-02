托卡耶夫总统会见前来进行国事访问的吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫

哈通社/努尔苏丹/3月2日--吉尔吉斯斯坦总统萨德尔•扎帕罗夫2日抵达哈萨克斯坦首都努尔苏丹市，开始进行国事访问。对吉尔吉斯斯坦总统的隆重欢迎仪式在哈萨克斯坦总统府举行。

在总统府举行的隆重的接待仪式后，两国总统给步入总统府“东方厅 ” 开始举行小范围会谈。

哈斯穆·卓玛尔特·托卡耶夫总统指出了萨德尔•扎帕罗夫作为总统首次对哈萨克斯坦进行国事访问的重要性。

托卡耶夫总统表示，这是对哈萨克斯坦极大的尊重，这次的国事访问具有很特别的意义和作用，这将极大地推动两国关系的发展。“您这一次访问涉及的话题很广泛，因此，今天我们将就当今最紧迫的问题交换意见。 我认为，我们会就两国​​人民的利益达成共识。 ”

同时，他还指出，哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦之间存在传统友谊，吉尔吉斯斯坦不仅是哈萨克斯坦的盟友，更是兄弟国家。

“我们高度重视两国间的传统友谊， 我们的任务是继续和加强这一传统。 因此，今日的会谈具有重大意义。 ” 他说。

吉尔吉斯斯坦总统感谢托卡耶夫邀请其对哈萨克斯坦进行国事访问的同时，引用哈萨克诗人朱班·莫勒达哈里耶夫的几句有关哈-吉兄弟关系的诗词描述了两国间的深厚关系。

萨德尔•扎帕罗夫表示，哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦建立了团结与兄弟情谊，不应出现解决不了的问题。

与此同时，他邀请哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在方便的时候访问吉尔吉斯坦。

会谈期间，两国总统讨论了双边战略伙伴关系的广泛问题。其中包括，政治、贸易、经济、投资、运输和物流、水和能源、针对新冠肺炎大流行的联合抗疫措施，文化和人道主义领域，以及欧亚一体化和多边主义框架下的合作关系。

【编译：阿依波塔】