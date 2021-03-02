哈吉两国总统召开联合新闻发布会

哈通社/努尔苏丹/3月2日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统托卡耶夫和吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫就双边会晤结果召开联合新闻发布会。

托卡耶夫在讲话中指出，扎帕罗夫以吉尔吉斯斯坦总统的身份选择对哈萨克斯坦进行首次国事访问是对哈萨克斯坦的重视和尊重。

“对我们来说，吉尔吉斯斯坦是盟国，以及睦邻、兄弟国家和相互信任的合作伙伴。”他说。

托卡耶夫还强调，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在两国合作关系发展历史上发挥重要作用。

哈萨克斯坦总统表示，吉尔吉斯斯坦总统的此次访问恰逢两国独立30周年，具有象征性意义。此外，他相信今天的双边会谈将为哈吉两国合作关系的发展带来新的动力。

托卡耶夫表示，两国在政治、经济和军事技术领域有着共同的利益。目前，双方共签署180项协议。此外，两国在欧亚经济联盟和中亚稳定与安全领域开展了有效的合作。

哈萨克斯坦总统表示，双方在会谈中就联合应对新冠疫情、经贸、投资、教育、人文、区域合作和跨境水资源使用问题进行了讨论。

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦是吉尔吉斯斯坦的重要贸易伙伴和投资国家。过去15年，哈萨克斯坦向吉尔吉斯斯坦社会经济领域投资10亿美元。

哈萨克斯坦总统强调，根据双边会晤结果，哈吉双方重申了愿意进一步加深基于传统友谊、相互信任和睦邻关系的双边合作意向。

【编译：小穆】