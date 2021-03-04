政府总理会见雪佛龙管理层代表

哈通社/努尔苏丹/3月4日--据哈萨克斯坦政府总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明4日会见雪佛龙公司欧亚太平洋地区勘探与生产总裁奈杰尔·赫恩，双方就石油生产领域的合作前景进行了讨论。

雪佛龙公司是​​哈萨克斯坦最大的外国投资者，拥有三个大型项目的资产（田吉兹油田（50％）、卡拉恰甘纳克油田（18％）和里海管道财团（15％）。2020年，田吉兹雪佛龙石油公司的原油产量达到2650万吨。向哈萨克斯坦政府直接支付了66亿美元的财政款项，从哈萨克斯坦供应商处购买了总金额超过35亿美元的商品和服务。田吉兹雪佛龙公司的天然气是阿特劳州两个大型天然气化工项目的原料，分别用于生产聚丙烯（年产50万吨）和聚乙烯（每年125万吨）。

双方讨论了田吉兹雪佛龙石油公司未来扩展项目的实施情况，在该项目完成后，田吉兹雪佛龙公司将在2023年将产量增加到每年1200万吨，总计约3900万吨/年。

哈萨克斯坦能源部长努尔兰·诺海耶夫和哈萨克斯坦国家石油天然气公司（ҚазМұнайГаз）董事会主席阿里克•阿依达尔巴耶夫也出席了此次会议。

【编译：阿拉依】



