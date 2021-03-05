历史电影《大草原的黎明》公布主演名单

哈通社/努尔苏丹/3月5日 – 由哈萨克电影制品厂负责制作的大型历史故事片《大草原的黎明》正式公布了最终的主演名单。

根据艾玛托夫哈萨克电影制片厂官方公布的信息，这部旨在表现哈萨克汗国著名可汗——哈斯木汗生平历史的鸿篇巨制，将由曾执导《黑色人生》、《无畏一千勇士》、《托米莉斯女王》等诸多经典电影作品的阿罕·萨塔耶夫担任导演。

据悉，影片将聚焦于哈斯木汗掌权并引领哈萨克汗国走向强盛的1511年至1521年时期的传奇故事。在这段历史时期中，哈萨克汗国所控制的国土囊括了整个钦察草原，是当时中亚地区最强大的国家，奠定了未来哈萨克斯坦的领土范围。

这一时期还诞生了被史学家们称为《哈斯木汗的正义之路》的著名法典。

影片立项之初原计划以电视剧形式推出，后经讨论改为拍摄长篇电影故事片。主要剧情将承接此前两部重要的历史巨制《哈萨克汗国》系列电视剧的电影版《不败之剑》和《黄金王座》。

目前初期的部分外景拍摄工作已于2月下旬在阿拉木图启动，全片预计将在2021年12月前完成制作，作为哈萨克斯坦共和国独立三十周年献礼电影上映。

需要指出的是，在2021年2月5日关于哈国独立30周年庆祝活动国家筹备委员会会议上，出席会议的哈萨克斯坦总统托卡耶夫曾强调指出，独立30周年纪念活动应重视从精神文明复兴的角度为全体国民提供精神食粮，其中，通过文艺领域的多种表现形式，展现哈萨克重要历史阶段留有不可磨灭之印记的杰出人物，就是传承其精神意志的重要方式。

哈萨克电影制片厂公布的主演名单如下：

达尼亚尔·沃拉扎耶夫 饰演 青年哈斯木汗

别热克·阿伊特扎诺夫 饰演 中年哈斯木汗

阿伊多斯·阿布德卡德洛夫 饰演 青年布仑德克汗

叶热克·卓勒扎克斯诺夫 饰演 中年布仑德克汗

努尔兰·阿里穆詹诺夫 饰演 穆罕默德·昔班尼

阿勒腾艾·诺格尔别克 饰演 青年扎罕夫人

莎木沙古丽·缅迪亚洛娃 饰演 老年扎罕夫人

库阿尼西·库达依别尔艮 饰演 青年阿里·拉失德

图恩格什拜·扎曼库洛夫 饰演 中年阿里·拉失德

【编译：木合塔尔·木拉提】