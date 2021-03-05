恢复经济增长国家委员会批准一系列支持企业紧急措施

哈通社/努尔苏丹/3月5日-- 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明5日主持召开恢复经济增长国家委员会会议。

会议讨论了在新的经济现实中刺激商业活动相关问题。

会上，国家经济部长阿塞特·伊尔哈利耶夫、阿塔梅肯企业家协会董事会主席阿布莱•米尔扎赫梅托夫、金融市场监管和发展署署长玛蒂娜·阿布勒哈斯莫娃和第一副总理阿里汗·斯玛依洛夫做出了工作汇报。

为了确保国家经济复苏的动力，自2020年来，已采取旨在促进就业、振兴企业、数字化，开发农工综合体潜力，以及发展住房和交通运输、社会和贸易基础设施方面的一系列反危机措施。

2020年，受新冠肺炎大流行影响最大的行业之一是中小企业。在这方面，阿塔梅肯企业家协会对5万多名企业家进行了一项关于是否需要其他支持措施的调查。

根据调查结果，制定出了减轻企业负担，扩大融资渠道和需求市场，以及扩大优质人力资源4个方向的24项措施。

今年2月26日，由总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫主持召开的最高改革委员会会议对今年的一系列新措施进行了审议。



一系列新措施包括将受经济影响的中小型企业清单从29家扩大到174家，以优惠方式进行融资（至2021年6月1日），将免除中小企业租用国家机关和准国有部门不动产的租金时间延长至2021年7月1日，财产免税期延长到今年年底，在政府机构和准公共部门的倡议下，将法定实体和个人企业家的破产暂停期延长至2021年7月1日，增加国内生产商获得公共采购的机会等。

一揽子措施将确保复苏的动力，以及在新的经济现实中刺激商业活动的生态系统的形成。直接措施将有助于GDP 3%的 增长，并为提供330万职位的120万余企业提供支持。

总理指示国家经济部在今年3月12日之前向政府提交对现行法律的一系列修正，以在今年3月25日之前提交至议会下院。

【编译：阿依波塔】