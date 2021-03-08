托卡耶夫总统向全国女性致以节日祝福

哈通社/努尔苏丹/3月8日-据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向哈萨克斯坦全体女性致以国际三八妇女节节日祝福。

以下为贺文全文：

亲爱的哈萨克斯坦全体妇女！

我衷心祝贺你们国际妇女节快乐！

这个春天的美好假期体现了美、善、爱。

每年的国际妇女节都让我们有机会以特殊的方式表达对人类美丽的另一半的最温暖的感情。女性在我们的国家和社会生活中发挥着极其重要的作用。有一句哈萨克谚语说道：«女人用一只手摇着摇篮，而另一只手则摇动整个世界»，这句谚语并非偶然。

我国优先重视保护妇女的权利，为充分发挥妇女的潜力创造条件。由于国家的系统性支持，妇女在经济、政治和社会活动中的参与不断扩大。

在哈萨克斯坦独立的这些年里，我们见证了许多女性在各个领域的成功故事。我国妇女的成就激励着全国所有公民，为年轻人树立了优秀的榜样。

女性积极的公民地位有助于成功解决紧迫的社会问题和国家的全面发展。

哈萨克斯坦妇女的智慧、活力和创造力帮助我们所有人克服任何困难，并迎接挑战。

祝全国所有妇女身体健康，幸福快乐，万事如意！

【编译：阿拉依】



