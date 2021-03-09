教科部计划将哈萨克式摔跤列入体育必修课

哈通社/努尔苏丹/3月9日 – 哈萨克斯坦计划将«哈萨克式摔跤»、«九连珠播棋»和«羊髀石游戏»列入中学体育必修课课程。

哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明9日在回应马吉利斯（议会下院）议员质询表示，截至目前，有140万名学生报名参与了各类体育训练项目课程，占总在校生人数的40%。

其中42.2万人在校外机构中开展体育项目运动训练。

在发展体育运动项目规划框架下，政府着重关注农村地区学校体育基础设施方面的建设。计划在2023年前，完成159个农村学校的体育场馆建设。

总理指出，教育和科学部已经启动了旨在提升体育教师能力的相关培训计划。去年共开设了447场相关培训，今年则计划为2000多名教师开展专业性培训。此外，为鼓励体育教师在教育机构中开设体育班级，2021年还将为从事课外体育教育项目的体育教师提供与薪资标准同酬的补助金。

总理还表示，传统运动项目也将引入到体育课程的教育大纲当中。目前文化和体育部以及教育和科学部正在制定关于将«哈萨克式摔跤»、«九连珠播棋»、«羊髀石游戏»等项目纳入体育必修课的相关方案。

【编译：木合塔尔·木拉提】