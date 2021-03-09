原定在哈举办的世贸组织部长级会议将延期至年末

哈通社/努尔苏丹/3月9日 – 据哈萨克斯坦贸易和一体化部消息，今年3月1日，世界贸易组织（WTO）在日内瓦召开了总理事会会议，新任世贸组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉出席会议。会议通过了关于举行世贸组织第12届部长级会议的决议。

世贸组织总理事会主席、新西兰驻世贸组织大使戴维•沃克表示，世贸组织成员国经过协商后一直认为，由于新冠国际大流行以及新冠病毒新型变种的出现，按照原定计划在2021年6月21~24日在努尔苏丹举办第12届世贸组织部长级会议已不现实。

世贸组织成员国建议将会议的举办时间延期至2021年年末，并将会议地点由努尔苏丹改为日内瓦，会议仍将由哈萨克斯坦主持召开。这一建议得到了世贸组织总理事会的采纳。

世贸组织发布的通报中表示，世贸组织成员国认为选择延期和变更举办地点的做法是一项重要的决定。对于哈萨克斯坦以开诚布公和灵活变通的态度，基于组织各成员国共同利益而同意相关建议，并继续主持会议的做法表示感谢。

哈方对世贸组织成员国支持哈国主办第12届部长级会议，以及由于疫情而提出延期时仍提供了支持表示感谢。同时，考虑到当前国际疫情的复杂形势和一系列限制，哈方尊重和接受世贸组织关于将会议日期和地点进行变更的提议。

【编译：木合塔尔·木拉提】