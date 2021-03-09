世界旅游组织：全球三分之一的目的地仍因新冠完全关闭国际旅游

哈通社/努尔苏丹/3月9日 — 据联合国新闻处消息，世界旅游组织今天发布的《旅行限制报告》指出，截至2月初，全球32％的目的地完全关闭了国际旅游服务，共有69个，其中超过38个目的地已经关闭至少40周。同时，目前全球有34％的目的地对国际游客部分关闭。

报告全面概述了全球217个目的地的现行规定。尽管先前的版本显示出了旅行限制措施有得到放松或取消的趋势，但最新报告显示，新冠大流行的严重形势仍在持续，变异病毒的出现导致各国政府采取了更加谨慎的态度。 世界旅游组织秘书长祖拉布·波洛利卡什维利说：«旅行限制已被广泛实施，以便限制病毒的传播。 现在，当我们致力于重新启动旅游业时，我们必须认识到限制措施只是解决方案的一部分。采取这些措施时必须基于最新的数据和分析，并进行持续的审查，以便安全可靠地重新启动这一攸关数百万企业和岗位生存的行业。» 明显的地区差异报告显示，各地在旅行限制方面仍然存在差异。在完全禁止游客入境的69个目的地中，有30个在亚太地区，15个在欧洲，11个在非洲，10个在美洲，3个在中东。

同时，报告还表明了一种趋势，即采取更加细化、循证和基于风险的方法来实施旅行限制。现在，全球越来越多的目的地要求国际游客在抵达时出示核酸检测呈阴性的报告或抗原测试结果，并提供联系方式以便进行追踪。确实，目前全球所有目的地中有32％要求进行此类检测，此外还结合了隔离措施，而相同数量的目的地将检测作为次要或三级措施。

顶级旅游市场仍保持谨慎

随着世界旅游组织努力领导旅游业重启，《旅行限制报告》还指出了不同国家政府是如何向其本国公民发布旅游建议的。对目前建议不进行不必要的出国旅游的十大游客来源市场进行的分析发现，这些客源占2018年的国际入境游客的44％。

世界旅游组织指出，在未来几周或几个月内，各国政府提出的建议将在重新启动和恢复旅游业的过程中发挥关键作用。