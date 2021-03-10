奇姆肯特市政府与法国商业协会举行在线会议

哈通社/奇姆肯特/3月10日--据哈萨克投资国有公司新闻处消息，在向法国合作伙伴介绍哈萨克斯坦各地区投资马拉松的框架内，奇姆肯特市政府与法国最大的商业协会“MEDEF”举行了在线会议。

奇姆肯特市市长穆拉特•埃铁诺夫、哈萨克斯坦驻法国大使詹•哈利耶夫、哈萨克斯坦-法国商业委员会联合主席艾丹·卡里布詹诺夫和和伊夫·路易·达里卡雷尔、以及40多名法国商界代表参加了此次活动。

奇姆肯特市市长在讲话中指出外国投资者对哈萨克斯坦第三大城市奇姆肯特有极大兴趣，并邀请法国商人在机械工程、数字化、可再生能源、贸易、食品工业和旅游等优先领域积极合作。他还向与会者介绍了奇姆肯特市的投资潜力，计划进一步开发的新工业用地，数字化和改善城市基础设施，以及投资的利基项目。

哈驻法国大使指出，分散合作是经济外交的关键要素，并表示希望论坛将本着务实精神，考虑到共同利益，为寻求扩大和加强战略伙伴关系的新思路作出贡献。

在对话期间，法方有机会向奇姆肯特市市长提出了一些关于该市各经济部门合作前景的问题。法方特别对“Shymkent City”项目的建设、城市的工业区和历史文化综合体“奇姆肯特古城”表现出兴趣。

法国公司的代表还提供了使用绿色技术开发城市基础设施的合作，并参与了引入氢气公共交通的项目。

在会议结束之际，市长表示，该市的结构部门随时准备与法国公司就所有提出的建议以及在奇姆肯特实施联合投资项目进行密切对话。

值得一提的是，介绍哈萨克斯坦各地区的投资马拉松是由哈萨克斯坦驻法国大使馆发起的，并得到了“MEDEF International”协会和哈萨克投资国有公司的支持。此前，针对法国目标公司组织了有关努尔苏丹和阿拉木图市的投资潜力的介绍会。

【编译：阿拉依】



