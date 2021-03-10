托卡耶夫总统与著名美国学者举行视频会谈

哈通社/努尔苏丹/3月10日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日同美国政治经济学者、斯坦福大学教授弗朗西斯·福山举行视频会谈。

会谈中，双方就全球发展趋势和疫情后的地缘政治前景问题进行了讨论。此外，双方还就根据此次疫情经验，改变世界经济技术秩序和实现国际关系变化的主要因素交换了意见。

托卡耶夫总统向美国学者就哈萨克斯坦正在落实的改革进程，以及我国外交政策的优先方向和对中亚地区的立场进行了介绍。

最后，托卡耶夫总统邀请弗朗西斯·福山在疫情形势转好后访问哈萨克斯坦。

弗朗西斯·福山感谢托卡耶夫总统与其举行会谈，并表示相信未来将在国际关系问题中建立相互有效的合作。

据悉，弗朗西斯·福山（Francis Fukuyama）生于1952年10月27日，日裔美籍学者。哈佛大学政治学博士，现任约翰霍普金斯大学、保罗·尼采高级国际问题研究院、舒华兹讲座、国际政治经济学教授，曾师从塞缪尔·亨廷顿。曾任美国国务院思想库政策企划局副局长。著有《历史之终结与最后一人》、《后人类未来──基因工程的人性浩劫》、《跨越断层──人性与社会秩序重建》、《信任》、《政治秩序的起源：从前人类时代到法国大革命》。他的第一本著作《历史之终结与最后一人》让他一举成名。

【编译：小穆】