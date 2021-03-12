哈萨克斯坦社会安全程度在独联体国家中居于首位

哈通社/努尔苏丹/3月12日 – 哈萨克斯坦内务部部长叶尔兰·图尔古姆巴耶夫12日在议会关于警务工作的政府时段发言时称，哈萨克斯坦在涵盖全国163个国家的《全球和平指数》排名中位居第70位，独联体国家中居首位。

以《对警察服务模式的立法支持以及将内务部从非核心职能中解脱出来》为主题发言的图尔古姆巴耶夫，以统计数据为主进行了阐述。

«对内务部的改革是由首任总统在2019年提出的，并依此制订了相应的路线图。第一步，对内务部人员构成进行了精简，裁员11%，撤销了1483个已无必要的职位。第二步，是逐步开始转向服务模式。在旨在测量指定国家或地区的和平程度的《全球和平指数（Global Peace Index）》排名中，哈萨克斯坦在163个国家中位居第70位，在独联体国家中居于首位。» 图尔古姆巴耶夫说。

根据内务部部长介绍，该国际排名是由专业机构通过严谨分析而制作的。根据该分析报告，有37％的哈国受访者表示对本国警务人员«完全信任»，而38％的受访者表示对警方有信心。

«目前在全国各大城市和县区建立了252个公民接待中心。去年共提供咨询36.1万次，受理申请20.5万份。» 图尔古姆巴耶夫说。

他还表示，内务部加强了通过社交媒体等工具与公民进行联络的工作，所有机构负责人均开通社交平台账号，社区警务人员也与辖区居民通过WhatsApp等工具保持密切联系。

【编译：木合塔尔·木拉提】