哈萨克斯坦音乐人伊曼别克荣获格莱美大奖

哈通社/努尔苏丹/3月15日 – 哈萨克斯坦的青年音乐人伊曼别克·泽依肯诺夫对美国歌手Saint Jhn的歌曲«Roses»进行的混音作品荣获格莱美最佳混音录制奖。

当地时间3月14日，第63届格莱美开奖。大奖颁奖仪式原计划于今年1月举行，受新冠疫情影响推迟至3月。本次颁奖典礼以在线模式举行，现场有少数媒体，但并无观众。

在颁奖仪式上，伊曼别克·泽依肯诺夫对美国歌手Saint Jhn的歌曲«Roses»进行的混音作品荣获了格莱美最佳混音录制奖。

年轻的音乐制作人伊曼别克在发表获奖感言时，向自己的父母、团队、经纪人以及为其颁发这一大奖的格莱美评委团表示感谢。

他随后在个人Instagram上分享了获奖的消息，并写道：«任何一个音乐人最大的梦想就是赢得格莱美大奖。我们做到了！»

根据早前报道，伊曼别克·泽依肯诺夫与父母一起生活在哈萨克斯坦巴甫洛达尔州的一座小镇阿克苏。伊曼别克的父亲是一名消防员，母亲在旅行社工作。伊曼别克说他在一个音乐世家长大。

他与当地的DJ和制作人一起学习制作音乐，并通过在YouTube上观看视频教程制作了他的第一个电子音乐曲目。

直到2019年12月，伊曼别克还在当地的火车站工作。但在2019年的夏天，一切都发生了变化，当时他发现了一首由圭亚那裔的美国说唱歌手兼歌手Saint Jhn创作的名为«Roses»的歌曲，并开始为歌曲进行混音。

完成之后，伊曼别克在社交网络上发布了他的混音曲目。几个月后，他的混音作品引爆了全球网络，一度成为美国Billboard Hot 100排行榜的第五名，也是英国音乐排行榜的第一名。伊曼别克也因此一跃成名。

美国《纽约时报》在2020年发表了一篇有关伊曼别克的文章。他还与俄罗斯唱片公司«Effective Records»签订了合同，并和Saint Jhn达成协议，正式发行了他的混音单曲。

今年伊曼别克还同英国歌手瑞塔·奥拉（Rita Ora）合作发行了一张迷你专辑。