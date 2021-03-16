哈萨克斯坦政府加快推进进口替代

哈通社/努尔苏丹/3月16日 -- 哈萨克斯坦总统阿斯哈尔·马明15日就推进进口替代等问题书面回答议员质询。

马明表示，哈制造业生产和出口潜力巨大，特别是中高端产品和高附加值产品。目前，机械制造、冶金、化工、轻工、制药等领域进口依存度仍然较高。通过提高现有产能开工率和建设新的投资项目，能够提高本国市场自给率和降低进口依存度。2021年计划启动总额9430亿坚戈（约合22.5亿美元）的32个项目，主要面向扩大制成品生产，提高本国市场自给率和增加出口，计划到2025年将制造业进口依存度降至20%。

马明指出，为支持本国企业和提高本地化含量，哈工业和基础设施发展部将定期协助本国生产商与矿业企业、骨干企业和国有企业签订长期保障性预售合同。根据《欧亚经济联盟条约》，哈政府保留在两年内优先采购国产汽车、电气设备、鞋袜、办公家具、水泥等产品的权利。政府将通过资格预审招标采购商品，并计划扩大采购清单。总体来说，政府将对进口替代工作保持密切监控。

马明表示，为开展进口替代工作，2020年共实施总额2108亿坚戈（约合5.1亿美元）的23个项目。为促进油气机械行业发展，哈工业和基础设施发展部、能源部与大型油气公司（田吉兹雪佛龙公司、卡拉恰甘纳克石油作业公司、北里海作业公司）签署协定，计划在哈建设油气机械发展国际中心，启动5-10个油气设备及零备件生产项目。中心职能包括吸引OEM制造商，实现油气设备生产国产化，吸引国际一流专家，对企业技术能力和资质进行评估，对油气机械产品进行认证等。

【编辑：木合塔尔·木拉提】