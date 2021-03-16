总理：我国工业领域增幅明显

哈通社/努尔苏丹/3月16日 – 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明指出，哈国工业领域增幅显著。

政府总理在16日的政府例行工作会议上表示，根据总统的国情咨文中提出的相关任务目标，以及祖国之光党相关计划方案，政府确立了至2025年实现工业生产增长1.5倍的目标。

总理表示，目前我国工业领域增长态势良好，2020年行业增速达到了3.9%，在GDP中的比重达到了12.7%。

马明指出，在工业化发展路线图框架下，哈国实施了总价值超过万亿坚戈的201项项目，创造长期工作岗位1.9万余，其中7000多个岗位属于农村地区和单一行业城镇。国家向制造业企业提供了近3000亿坚戈的补助，有力的促进了相关行业生产、投资和出口的增长。

总理着重强调，为«简单物品经济»提供的低息贷款机制，对行业的发展带来了有力刺激。





«在其框架下，目前有3000多个项目获得了超过7000亿坚戈的融资支持。相关工作有必要继续积极开展。»他说。

总理表示，目前旨在提升制造业竞争力和发展高新技术产业的法案已经提交马吉利斯审议，并要求工基发展部持续关注法案的进程。

【编译：木合塔尔·木拉提】