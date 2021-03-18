哈萨克斯坦外交部长开始对土耳其进行正式访问

哈通社/努尔苏丹/3月18日--应土耳其外交部长梅夫吕特•恰武什奥卢的邀请，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德开始对土耳其进行正式访问。

土耳其总统雷杰普•塔伊普•埃尔多安会见了对土耳其进行正式访问的哈萨克斯坦外交部长。会谈期间，哈外长向土耳其总统转达了托卡耶夫总统和首任总统纳扎尔巴耶夫的问候，并邀请土总统出席将于3月31日在突厥斯坦举行的突厥语国家合作委员会非正式会晤。

访问安卡拉期间，在两国外交部长的共同主持下，召开了联合战略规划小组第六次会议。 会议讨论了双边关系议程上的优先事项。具体来说，讨论了进一步发展政治、贸易、经济、运输和物流，以及文化和人道主义方面的合作问题。

哈外长表示，土耳其是哈萨克斯坦在欧亚大陆中可信赖的重要战略伙伴。 «哈萨克斯坦和土耳其之间的双边合作关系始终保持着高水平运行。兄弟两国人民之间的稳固友谊和高层政治对话将使我们进一步加深互利共赢的战略伙伴关系。»

土耳其外长恰武什奥卢指出，哈萨克斯坦-土耳其合作的坚实基础是牢固的经济联系，需要进一步加强两国间 的经济合作。 哈萨克斯坦和土耳其拥有共同的历史背景，因此，土耳其高度重视两国人民之间的精神联系。

双方对哈萨克斯坦和土耳其之间合作的发展步伐表示了高度满意，并表示，希望进一步加强双边和多边形式合作。 同时，双方还指出了努尔苏丹和安卡拉在区域和全球政治中的作用。

今年是哈萨克斯坦独立的30周年，土耳其是国际上首个承认哈萨克斯坦独立的国家。明年，两国将迎来建交30周年。多年来，两国的双边合作已达到战略伙伴关系水平。 哈萨克斯坦和土耳其在双边、区域和国际平台上均保持着密切合作。

两国在贸易、经济和投资领域也保持着积极合作。尽管受到新冠肺炎大流行影响，2020年，双边贸易额仍达到了30亿美元。双方有意将这一数字增加到100亿美元。

最后，两国外交部长表示希望继续保持对话，并在战略伙伴关系的基础上一贯处理双边关系的所有问题。

此外，访问框架下，哈外长还会见了 土耳其副总统福阿德·奧克塔伊。会谈期间，双方讨论了哈-土政府间委员会第十二届例会的筹备工作。

【编译：阿依波塔】