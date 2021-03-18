马吉利斯议长尼格玛图林会见中国人大委员长栗战书

哈通社/努尔苏丹/3月18日 – 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格玛图林与中国全国人民代表大会常务委员会委员长栗战书于3月18日举行了在线模式的双边会晤。

会晤期间，努尔兰·尼格玛图林强调指出，中国是哈萨克斯坦重要的战略伙伴和友好邻邦。

尼格玛图林表示，有基于哈中两国领导人之间的友谊和信任，建交29年以来，双方建立了相互信赖的政治对话和紧密的经济关系，两国各领域合作不断深入发展。

议长强调，哈萨克斯坦民族领袖、首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在两国战略伙伴关系的建立与发展过程中，发挥了重要的作用。

他还表示，哈萨克斯坦现任总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫也非常重视与中国之间的合作。

中国人大委员长栗战书则在发言中表示，哈萨克斯坦不仅是中国的近邻，也是友邦，双方始终保持着高度的外交互信与合作。他指出，过去的2020年对于各国而言都是一段艰难的时期，面对疫情，中国和哈萨克斯坦积极的相互提供了支持。

栗战书高度评价了哈萨克斯坦领导人在国家发展中的作用，并祝愿哈萨克斯坦各项国家计划顺利实施，不断走向繁荣与富强，顺利实现成为全球前30强国的目标。

会谈中，双方还就因疫情导致当前哈中边境公路和铁路货运出现的一些困难进行了讨论。

尼格玛图林指出，通过建立两国之间的有效货运过境体系，将可以为疫情背景下过境哈萨克斯坦的«中欧班列»进一步发展带来有效的助益。

议长还就中国共产党成立100周年表示祝贺，并祝愿友好的中国人民不断走向繁荣，永享和平。

【编译：木合塔尔·木拉提】