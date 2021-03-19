政府总理：我们的任务是迅速解决创业发展的现实问题

哈通社/努尔苏丹/3月19日--据哈萨克斯坦政府总理新闻处消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明主持召开创业发展问题工作会议。

阿塔梅肯企业家协会主席提穆尔·库勒巴耶夫、政府成员、地方行政机构代表、“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金代表、哈萨克斯坦金融家协会代表、企业家地区商会代表出席了会议。

国家经济部长阿塞特·伊尔哈利耶夫汇报了政府批准的国家对创业的支持措施，企业的系统性挑战，优惠贷款问题，小额信贷组织机构的发展，社会和创业公司的发展，中小型企业在各地区发展的潜力，国内生产者参与公共采购、“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金和地下土壤使用者采购的情况等。

阿塔梅肯企业家协会主席指出，根据今年3月11日至12日与受影响最严重的经济部门企业代表举行会议的结果，确定了59个企业发展的系统性部门问题。

根据阿塔梅肯企业家协会提供的资料，政府总理指示政府机构和组织考虑采取其他措施来支持私营部门，包括进一步扩大中小企业获得贷款的机会，减轻企业的监管和财政负担，发展国内生产者参与公共采购、“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金和地下土壤使用者采购的潜力，包括扩大承购合同的使用。

在正在制定中的措施的框架内，将考虑到各地区农产品生产和加工条件的差异，通过为农业生产者提供融资的方式，改善农工综合体的补贴制度。

政府总理指示，确保对规范采购中的国产产品进行控制，及时和高质量地填写《区域经济图》，完成对国内企业的认证，以装载其生产能力，并加速建立小额信贷组织。

总理说：“我们的任务是改善经商条件，并迅速解决创业领域的现实问题。”

2021年，在“简单物品经济”、“商业路线图-2025”、“劳动”、“就业路线图”国家计划以及央行的流动资金优惠贷款计划框架内，提供了超过7030亿坚戈的商业支持。

根据2019年12月至2021年3月期间实施的“简单物品经济”优惠贷款计划，已批准了总额为7003亿坚戈的2855个项目，其中，2273个项目得到了总额为5565亿坚戈的补贴。

今年1月至2月，“商业路线图-2025”计划的实施进程良好。因此，有669个项目获得了总额为882亿坚戈的贷款，2900个项目得到了担保。

【编译：阿拉依】



