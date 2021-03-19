哈萨克斯坦发现疑似新冠病毒英国变种

哈通社/努尔苏丹/3月19日 – 哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔表示，卫生部始终严密监控国内新冠疫情形势，并特别关注新冠病毒变异毒株的出现情况，采取了一系列相应的检测措施。

目前，哈卫生部与世卫组织携手，引入和实施了全新的PCR快速检测手段。

据部长透露，2021年3月17日，国家公共卫生中心下属的参考实验室，对在阿拉木图市采集的新冠患者样本进行了分析。

初步检测结果显示，少部分送检样本中疑似存在与英国、南非、巴西等国报告的新冠病毒变异毒株相似的突变。

阿列克谢·崔表示，检测机构将在1个月内完成全面检测报告，以明确发现的疑似突变是否属于上述变种之一。

需要指出，预防新冠变种病毒的措施与目前正在实施的一致。

这些措施包括继续实施佩戴口罩制度、保持公共场所社交距离、避免前往人群聚集区域，以及完成全民疫苗接种。

卫生部长还强调指出，根据俄罗斯伽马勒国家流行病学和微生物学研究中心的报告，目前在哈萨克斯坦正在广泛施打的卫星V疫苗（Гам-КОВИД-Вак）对新冠病毒英国变种具有有效的抵抗力。

【编译：木合塔尔·木拉提】