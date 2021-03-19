联合国粮农组织：灾害伴随新威胁对农业粮食体系形成严重冲击

哈通社/罗马/3月19日 —— 联合国粮农组织（粮农组织）18日发布的报告显示，农业部门承受了灾害所造成的绝大部分经济损失和冲击，而灾害的频率、强度和复杂性都有所增长。

农业粮食体系正史无前例地面临一系列空前的新威胁，特大火灾、极端天气、异常大规模的沙漠蝗群以及以新冠疫情为代表的新发生物威胁等层出不穷。报告指出，此类灾害事件不仅夺取生命，而且破坏农业生计，在家庭、社区、国家和区域各层面上环环相扣造成了负面的经济后果，可能将持续影响几代人。

报告显示，现在每年的灾害发生频率是1970年代和1980年代的三倍多。在农业、工业、商业和旅游业这一产业群体中，农业部门自身就承受了63%的灾害影响，最不发达国家和中低收入国家首当其冲。

2008年至2018年期间，发展中经济体的农业部门因灾害影响而蒙受的作物和家畜生产的损害和损失超过1080亿美元。这对于小农和自给自足的农民、牧民和渔民而言，尤其可能形成毁灭性的打击。

亚洲是报告分析期间受灾最严重的区域，总体经济损失高达惊人的490亿美元，其次是遭受300亿美元损失的非洲，拉丁美洲和加勒比则以290亿美元紧随其后。

粮农组织总干事屈冬玉博士在报告发布会中指出：«灾害造成了广泛冲击。我们需要立即采取行动，进一步评估并掌握灾害发生动态，减缓损失。风险暴露程度增加已成为‘新常态’，气候变化将推动这些挑战进一步加剧。»

屈总干事强调，今天发布的2021年版本报告对于开展韧性和风险减缓投资提供了有力依据，揭示了灾害对农业各部门造成的冲击，并为协调采取有效全球行动提供了关键知识和坚实基础。

重大威胁

报告认为干旱是造成农业减产的罪魁祸首，其次是洪水、风暴、病虫害和火灾。最不发达国家和中低收入国家超过34%的作物和家畜生产损失都因旱情导致，造成该部门总计370亿美元的损失。干旱的影响几乎全部集中于农业。农业部门承受了82%的干旱影响，而所有其他部门整体受冲击占比为18%。

虫害、疾病和灾害侵袭作物和家畜是农业部门承受的另一重大压力。2008年至2018年期间，此类生物灾害造成了9%的作物和家畜减产。其潜在威胁在2020年暴露无遗：大批沙漠蝗横扫非洲之角、阿拉伯半岛和东南亚，致使农作物遭殃，并危及粮食安全。

与此同时，新冠疫情又为农业粮食体系新添负担，在加剧现有系统性风险的同时，对全世界的生活、生计和经济产生了连锁反应。

灾害对粮食安全和营养的影响

灾害不仅引发经济损失，对粮食安全和营养状况同样产生不利影响。粮农组织在报告中首次将经济损失转化为热量和营养等值数据。

例如，报告估计2008年至2018年间，最不发达国家和中低收入国家的作物和家畜生产损失可折合为每年损失6.9万亿千卡的热量，相当于700万成年人每年的卡路里摄入总量。

拉丁美洲和加勒比区域同期内所遭受的灾害影响可转化为人均每天损失975卡路里，占每日建议摄入值的40%，其次是非洲（559卡路里）和亚洲（283卡路里）。

提升御灾韧性，未来可期

粮农组织的报告认为，对抵御和减少灾害风险的举措进行投资，尤其是收集并分析数据以采取基于实证的行动，对于确保农业在实现可持续未来方面发挥关键作用至关重要。

整体响应和跨部门合作是应对灾难的关键所在。 各国必须采取多灾种、跨部门的系统性风险管理方法，预测、预防、防范和应对农业的灾害风险。应对战略不仅要涵盖自然灾害，还需要纳入以新冠疫情为代表的人为和生物威胁，且必须建立在理解风险存在系统性和关联性这一基础之上。

遥感、地理空间信息收集、无人机和救灾机器人、机器学习等创新手段是评估和收集数据的有力新型工具，在探索减少农业灾害风险的途径方面大有可为。

除有效治理外，另一关键是促进公私伙伴关系以满足迫切的投资需求，改善农业易受灾害和气候变化影响的现状。

关于本报告

粮农组织定期发布《灾害和危机对农业和粮食安全的影响》，报告全农业部门因灾害而遭受农业生产损失的最新趋势。2021年版报告共覆盖109个国家的457场灾害，涉及所有区域和收入类别的国家，并首次囊括中高收入国家和高收入国家。

在收录灾害相关农业损失的109个国家中，最不发达国家和中低收入国家共有94个，其国内农业生产遭受了共计389场灾害的影响。