托卡耶夫总统向全体国民致以纳乌鲁兹节日祝福

哈通社/努尔苏丹/3月20日-- 国家总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫20日向哈萨克斯坦人民致以纳乌鲁兹节日祝贺。

总统节日致辞全文：

尊敬的同胞们！

我向全国人民致以最诚挚的节日祝贺！

春回大地，万物复苏的纳乌鲁兹节是哈萨克民族的新年，象征着朝气蓬勃的开始。

每年，随着春天来临，我们都期待着这个灿烂的节日。上个世纪，我们没有机会得以隆重地庆祝纳乌鲁兹节，但是随着哈萨克斯坦的独立，我们文化中这一不可或缺的部分得以恢复。为了加强纳乌鲁兹节这一古老传统，民族领袖将其定为国定假日。

在今年早些时候我发表的文章《主权独立高于一切》中，我指出了改进概念方法来庆祝纳乌鲁兹节的重要性。纳乌鲁兹节的每一个细微差别都必须对人民具有道德意义，有助于实现善举，并使国家受益。

为此，我国所有地区都举行了许多活动，以促进的纳乌鲁兹节的持久价值观在年轻一代中扎根，这种做法将继续下去。

纳乌鲁兹节不应仅限于在城市和乡村的主要广场和街道上进行数小时的庆祝活动。首先，这是一个家庭节日，应在亲朋好友的温馨气氛中庆祝。在节日的这些天，我们围坐在一起，聆听长者的智慧教导，分享我们对未来的计划，并祝愿每个人都能幸福安康。

纳乌鲁兹节是一个团结与和谐的节日。这个节日的深刻哲学内容教会我们永远记住美好，感谢收到的帮助，并与人和自然和谐相处。

在我们人民的心中，郁金香的形象一直与春天联系在一起。因此，这朵神奇的花也成为大草原美好节日的主要象征。

尊敬的哈萨克斯坦人民！

地缘政治动荡席卷全球，国际争端不断升级。 新冠肺炎疫情不断升级，世界经济危机正在加剧。在这样的困难时期，哈萨克斯坦人民必须加强团结和毅力，以应对所有挑战。

自古以来，我们的祖先会在纳乌鲁兹节日来临之际相互帮助，共度患难。令人欣慰的是，我们的民族仍然在传承这一良好传统。

在大流行期间，成千上万的医护人员、军事和执法人员，以及志愿者们尽了最大的努力保护国民的身体健康。生物安全研究所的专家们在短时间内开发了针对新型冠状病毒的疫苗。

有许多能表明我们公民的慷慨和同情心，以及巨大成就的事迹。正如大家所知，通过团结、和平与稳定，我们成为了一个繁荣的国家。

纳乌鲁兹节是充满仁慈和善良，温暖与爱的节日。我们提出的公正社会和社会状态原则完全符合这些价值观。

同时，纳乌鲁兹节是一个动员大家勤奋劳动致富的节日。我们将遵循着祖先的足迹，把哈萨克斯坦发展成一个具备竞争力的强大国家。

纳乌鲁兹节的另外一个标志之一是节俭和干净整洁。哈萨克民族自古以来就亲近大自然。在节日来临之际，将泉水周围收拾干净（打开泉眼）、种树、保持环境清洁是一直以来的传统之一。我们启动“干净的自然”项目的主要目的就是传承这一习俗。

以各种形式庆祝纳乌鲁兹节日是为了保持传统习俗，并保持世代的连续性。“传统是民族文化身份的标志（Салтына қарап, халқын танисың）”，这是哈萨克民族的名言。民族的新特质由良好习惯和优良品质形成。

今年，我们将庆祝一个历史性的日子—哈萨克斯坦独立30周年。多年来，我们的国家取得了重大成就，但我们不能骄傲自满。我们将继续进行旨在实现国家体制转型的大规模改革。

我相信全面的现代化将为国家的进步以及我们的国家向“永恒的国家（ Мәңгілік Ел）”转型开辟道路，这是我们的主要目标！

愿新的一年为每一位国民，为每一个家庭带来幸福和繁荣！

纳乌鲁兹节日快乐！

【编译：阿依波塔】