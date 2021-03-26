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    12:12, 26 三月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦首席卫生医师发布新命令

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    哈通社/努尔苏丹/3月26日 – 哈萨克斯坦首席卫生医师、卫生部副部长叶尔兰·基亚索夫于2021年3月25日签署发布了第12号命令。

    根据新发布的首席卫生医师令：

    1）在哈萨克斯坦公民前往境外旅行休假期间，将采取更多附加措施以确保不会从境外带回COVID-19病毒；

    2）相关部门需及时告知旅行社，对从国外来哈萨克斯坦的人员的要求有所变化；

    3）在隔离限行措施逐步松绑期间，教育机构必须依然确保防疫制度的有效实施；

    4）当医务工作者在因休假、公务出行或染病而不在岗时，医科专业高等院校学生开展实习前需提交3日内有效的COVID-19阴性PCR检测证明；

    5）2020~2021学年第四学期，全国范围内：

    学生总人数在300人以下的城乡学校允许以常规教学模式开展教学活动，每班人数不得超过25人；

    根据教育机构的许可，在课外时间可组织不超过15人的班级开展课余教学活动；

    -疫情传播风险较低和中等地区（绿区和黄区）所有学校（每班级25人以下）可开展混合模式教学；

    -高风险地区（红区）内：

    普通学校1~5年级、国际学校1~7年级、学前教育机构需开展混合模式教学（班级人数25人以下）；

    9、11和12年级学生在每周6天内，70%的课程以常规模式，30%的课程以远程模式开展教学（班级人数不超过15人，1个班级1个教室，严格落实口罩规定）。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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