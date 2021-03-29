哈萨克斯坦有两款新冠疫苗被世卫组织列入候选疫苗清单

哈通社/努尔苏丹/3月29日 – 哈萨克斯坦国立高危传染病科研中心中央参考实验室正在实施旨在应对COVID-19疫情的疫苗开发联合研究工作。

根据哈萨克斯坦卫生部新闻中心消息，相关工作从2020年开始由国立高危传染病科研中心和哈萨克国立农业研究大学，根据双方之间的双边协议予以实施。

有基于中央参考实验室的专业研究平台和深厚科研实力，目前已有两款疫苗研发成功。这两种疫苗分别是基于纳米乳液脂肪佐剂的亚单位疫苗和基于纳米粒子的疫苗。

上述两款疫苗分别被世卫组织候选疫苗清单登记为NARUVAX-C19和NARUVAX-C19/Nano。

目前，这两款疫苗均处于动物实验的临床前研究阶段。

考虑到SARS-CoV-2病毒（即导致COVID-19冠状病毒病的病毒）的变异性，特别是部分突变可能对当前正在实施的疫苗接种工作造成的危害，在国立高危传染病科研中心中央参考实验室生物安全第三等级实验室（BSL-3）中，科研中心和哈萨克国立农业研究大学的科研人员正在根据在哈萨克斯坦境内采集到的病毒毒株进行相关的系统性研究检测工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】