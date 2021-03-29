托卡耶夫总统出席“国际债务架构和流动性”高级别会议

哈通社/努尔苏丹/3月29日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆·卓玛尔特·托卡耶夫29日出席了主题为“国际债务架构和流动性”的在线高级别会议。

消息称，会议由联合国秘书长古特雷斯和牙买加总理霍尔尼斯，以及加拿大总理特鲁多共同召集，各国元首和政府首脑集中探讨如何采取进一步行动，以推动疫情之后的全球经济复苏。

以内陆发展中国家集团轮值主席身份发言的哈萨克斯坦总统托卡耶夫指出了疫情爆发以来的外国投资商的减少、贸易和资金流动的下降、债务资金的增长和经济衰退等共同面临的众多问题。

托卡耶夫总统就减轻内陆发展中国家集团成员国因疫情带来的经济困难提出了一些具体建议。

哈萨克斯坦总统认为，世行和国际货币基金组织向严重受疫情影响的发展中国家提供1600亿美元和1万亿美元资金支持决定非常重要。此外，托卡耶夫总统还呼吁国际金融组织、联合国机构和其他国际组织为内陆发展中国家集团成员国经济恢复提供的援助期间注重关注他们的特别需求。

托卡耶夫讲话中指出了联合国落实内陆发展中国家集团成员国“维也纳项目”落实路线图的重要性，还呼吁亚的斯亚贝巴项目参与国积极落实该项目的7大优先工作方向，并维持目前的发展援助水平。

哈萨克斯坦总统邀请国际社会对内陆发展中国家集团成员国医疗卫生体系发展提供支持，并为即使购买新冠疫苗提供援助。他强调，应鼓励内陆发展中国家集团的基础设施发展和简化经贸程序，并对数字转型领域提供支持。

托卡耶夫总统就哈萨克斯坦的疫情防范工作进行了介绍，并谈及了哈萨克斯坦对联合国全球人道主义援助计划提供的大力支持。他强调，哈萨克斯坦在疫情期间向部分国家提供了援助。

托卡耶夫表示，新冠疫苗接种和经济恢复将花费一段时间，这也将带来长期的后果。他认为，对弱势群体提供的支持和当前采取的其他措施有着共同的利益。这也是克服危机的唯一出路，也是国际社会的共同目标。

【编译：小穆】