托卡耶夫总统主持召开突厥议会非正式首脑峰会

哈通社/努尔苏丹/3月31日 —— 突厥语国家合作委员会成员国首脑间非正式峰会于3月31日努尔苏丹时间17:00时整在突厥斯坦市开幕。

据了解，会议由哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫主持。

“我们原计划在神圣的突厥斯坦举行本次峰会。但是，由于新冠疫情的困难局面，我们决定将峰会以在线形式召开。我相信疫情结束后我们将从前一样重逢。我想借此机会，向所有人致以纳乌鲁兹节日祝贺。”托卡耶夫总统说。

哈萨克斯坦总统强调，纳乌鲁兹节是突厥人民的共同节日。

“我祝愿兄弟国家繁荣发展。作为本次峰会的组织方，我宣布突厥议会非正式首脑峰会开幕。”托卡耶夫说。

值得一提的是，哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫、土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安、阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫、土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫、匈牙利总理维克多·欧尔班、突厥语国家合作委员会秘书长巴格达特·阿穆列夫等人出席了会议。

根据峰会议程，哈萨克斯坦首任总统、突厥议会荣誉主席努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫将第一个发言。随后，与会各国领导人将根据英语字母表顺序发言。

此次峰会将讨论突厥语国家之间在经贸、人文领域的合作现状及未来的发展前景。根据计划，会议将通过一份关于突厥国家文化价值观和突厥议会地位的联合宣言。

【编译：小穆】