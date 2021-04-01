托卡耶夫总统呼吁突厥语国家共建经济特区

托卡耶夫总统在讲话中上指出，2020年，哈萨克斯坦与突厥议会成员国之间的贸易额约为70亿美元。这比疫情前低11.2%。总统说，我们各国的主要任务之一是增加贸易。在这方面，我要指出，突厥斯坦历来位于十字路口，投资、贸易和经济机会广泛。考虑到当地的资源基础、人力资本和旅游潜力巨大，我提议在突厥斯坦州建立一个«经济特区»，团结突厥国家。哈萨克斯坦总统特别指出，尽管全世界正在同前所未有的挑战作斗争，但突厥语国家的合作没有减缓。与此同时，在这一困难时期，各国需要共同寻找加强关系的新动力。总统表示，阻止疫情发展的唯一可靠方法是对民众进行大规模接种。目前，国际社会在防治疫情方面各自采取行动。由于大国之间的矛盾，所谓的«疫苗之争»开始了。在这些困难的情况下，联合国也无法发挥其潜力。在目前的情况下，卫生保健和生物安全问题特别重要。总统说，在联合国大会第75届会议上，哈萨克斯坦发起设立国际生物安全机构。我相信各位会支持这个想法。毫无疑问，这个机构今后将为预防生物威胁和交流危险疾病数据作出贡献。总统认为，水和能源部门也是突厥语国家之间关系中不可或缺的一部分。地区水问题非常重要，可能会造成严重问题。高效和公平地利用跨界水资源是区域稳定与繁荣的关键。哈萨克斯坦总统表示，他愿意与邻国共同实施水利设施建设项目。总统呼吁突厥议会成员在人工智能、大数据分析、数字化和电子商务等领域实施联合项目。他认为，在技术快速发展的时代，这一步将有助于创新发展，增强国家的竞争力。哈萨克斯坦准备在实施电子政府、先进技术和数字解决方案方面相互交流经验，这些解决方案在银行部门和金融系统中得到广泛应用。此外，总统指出，需要加快建立突厥语国家投资和一体化基金的工作。这是突厥语国家的第一个联合金融机构。总统强调，在所有会员国落实这项倡议之后，我提议将其总部设在阿斯塔纳国际金融中心。AIFC是一个结合了国际金融机构的最佳经验和现代工具的平台。伊斯兰银行和伊斯兰债券（Suuk）在这里被广泛使用。该中心为吸引突厥语国家的大规模投资提供了巨大机会。教育领域的合作是今后伙伴关系成功的主要因素。托卡耶夫总统认为，重要的是要形成一个共同的文化和教育空间。他认为，这一倡议可以通过创建突厥语国家教育基金会来实现。他将协调大学之间在学术流动、实习和高级培训方面的互动。总统宣布，他准备在国际哈萨克突厥大学学士学位计划下，为兄弟国家的青年培训拨款50笔资金，这些补助金将被称为亚萨维奖学金。在谈到现代社会中人道主义与学术互动的关联性时，总统指出，中世纪突厥斯坦奠定了它的根基，但从考古学和科学的整体来看，这座城市还没有得到充分的研究。总统认为，为了提高突厥议会的地位和加强其体制结构，将其转变为一个成熟的组织是时代的要求。总统提议在当日首脑会议结束时通过的《突厥斯坦联合宣言》中应提出并批准这一倡议。总统说，很明显，突厥世界在现代国际政治中的重要性增加了。我们完全有理由相信，突厥语国家合作理事会内部的合作前景广阔。我们必须在区域和全球问题上表明我们的立场。我们的声音必须是强烈而清晰的。