托卡耶夫总统呼吁突厥语国家共建经济特区

哈通社/努尔苏丹/4月1日 -- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫月31日主持了以视频在线会议形势召开的突厥语国家合作委员会（突厥议会）非正式首脑峰会，并发表了讲话。

托卡耶夫总统在讲话中上指出，2020年，哈萨克斯坦与突厥议会成员国之间的贸易额约为70亿美元。这比疫情前低11.2%。

总统说，我们各国的主要任务之一是增加贸易。在这方面，我要指出，突厥斯坦历来位于十字路口，投资、贸易和经济机会广泛。考虑到当地的资源基础、人力资本和旅游潜力巨大，我提议在突厥斯坦州建立一个«经济特区»，团结突厥国家。

哈萨克斯坦总统特别指出，尽管全世界正在同前所未有的挑战作斗争，但突厥语国家的合作没有减缓。与此同时，在这一困难时期，各国需要共同寻找加强关系的新动力。

总统表示，阻止疫情发展的唯一可靠方法是对民众进行大规模接种。目前，国际社会在防治疫情方面各自采取行动。由于大国之间的矛盾，所谓的«疫苗之争»开始了。在这些困难的情况下，联合国也无法发挥其潜力。

在目前的情况下，卫生保健和生物安全问题特别重要。总统说，在联合国大会第75届会议上，哈萨克斯坦发起设立国际生物安全机构。我相信各位会支持这个想法。毫无疑问，这个机构今后将为预防生物威胁和交流危险疾病数据作出贡献。